مصري يؤكد أن زوجته تحرشت بجميع الرجال فى عائلته
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مصري يؤكد أن زوجته تحرشت بجميع الرجال فى عائلته

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العرب اليوم - مصري يؤكد أن زوجته تحرشت بجميع الرجال فى عائلته

محكمة الأسرة بإمبابة
القاهرة - العرب اليوم

أقام الزوج "فاروق.ج.ع"، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بإمبابة، اتهم فيها زوجته "س.ف" بالخروج عن طاعته وممارسة أفعال غير أخلاقية وخيانته، مؤكدا :" زوجتى تحرشت بجميع الرجال فى عائلتى وخلتنى كردوية"،مطالبا بإثبات نشوزها وحرمانها من حقوقها الشرعية وإسقاط حقها فى الزواج مرة أخرى.

وذكر فاروق فى الدعوى التى حملت رقم 769 لسنة 2018 أثناء جلسات تسوية المنازعات "وقعت فى حب شيطانة مصابة بداء الخيانة، تلعب بالبيضة والحجر لا تهتم إلا بالكلام المعسول، وتحطم العادات والتقاليد لدرجة تدفعها بالتواصل مع أقاربى الرجال وطلب الحديث الغير أخلاقي معهم والخروج فى أحيانا أخرى فقط بعد مضى 6 شهور على زواجنا".

ويتابع الزوج "كانت تستغل خروجى والسفر لعملى بالخارج وتترك المنزل، وتقضى فترة غيابى ما بين منزل صديقاتها، وعندما أشتكيها لوالديها أطلب منهم  إقناعها بالسفر معى ترفض وتهدد بالانتحار".

واستطرد فارق "كل يوم كانت تصلنى نسخ من محادثاتها مع أقاربى والكلمات الإباحية التى تستخدمها وعندها قررت تطليقها، ولكنها كانت أذكى منى بعد أن استولت على معظم المستندات والأوراق الخاصة بممتلكاتى وسجلتها باسمها بالغش والتدليس لتجبرنى على العيش زوج الست برفقتها".

وأكد صاحب الـ40 عام "قضيت عمرى أنتظر الزواج، وعندما أقدمت على التجربة لعنت حظى التعيس بعد أن أصبحت مقيم فى المحاكم وأقسام الشرطة لأتخلص من زوجتى المريضة وإثبات خيانتها لى واسترداد ممتلكاتى ونشوزها وحرمانها من حق الزواج مرة أخرى لرحمة غيرى من شرِّها".

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مصري يؤكد أن زوجته تحرشت بجميع الرجال فى عائلته مصري يؤكد أن زوجته تحرشت بجميع الرجال فى عائلته



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مصري يؤكد أن زوجته تحرشت بجميع الرجال فى عائلته مصري يؤكد أن زوجته تحرشت بجميع الرجال فى عائلته



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