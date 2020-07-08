تفاصيل وفاة شقيقة وزيرة التضامن المصرية وزوجها
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تفاصيل وفاة شقيقة وزيرة التضامن المصرية وزوجها

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العرب اليوم - تفاصيل وفاة شقيقة وزيرة التضامن المصرية وزوجها

نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
القاهرة - العرب اليوم

قال المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي المصرية محمد العقبي، إن شقيقة الوزيرة نيفين القباج، توفيت وفاة طبيعية بأزمة قلبية أصابتها عندما تلقت خبر وفاة زوجها.وأوضح العقبي، أمس الثلاثاء، أن زوج شقيقة وزيرة التضامن توفي بشكل طبيعي أيضا، وليس متأثرا بفيروس كورونا كما زعمت بعض المواقع الإخبارية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع: "شقيقة الوزيرة أصيبت بأزمة قلبية حادة عندما تلقت خبر وفاة زوجها، وتم نقلها على إثرها إلى المستشفى، حيث قضت ساعة في غرفة الرعاية المركزة، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة حزنا عليه وبسبب فجيعتها في وفاته".وأشار العقبي إلى أن شقيقة الوزيرة وزوجها كانا سويا في الساحل الشمالي منذ أيام، ولم يكن أحدهما أو كلاهما في مستشفى العزل جراء كورونا.

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تفاصيل وفاة شقيقة وزيرة التضامن المصرية وزوجها تفاصيل وفاة شقيقة وزيرة التضامن المصرية وزوجها



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