تأييد حبس ربة منزل وتخفيف الزوج لسنتين في قضية تبادل الأزواج
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تأييد حبس ربة منزل وتخفيف الزوج لسنتين في قضية "تبادل الأزواج"

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العرب اليوم - تأييد حبس ربة منزل وتخفيف الزوج لسنتين في قضية "تبادل الأزواج"

تأييد حبس ربة منزل وتخفيف الزوج لسنتين
القاهرة - العرب اليوم

قضت محكمة جنح مستأنف عين شمس، المنعقدة في العباسية، الخميس، بتأييد حبس ربة منزل سنة وتخفيف حبس زوجها لسنتين بقضية "تبادل الأزواج".

وكانت محكمة جنح عين شمس، قضت في وقت سابق بالحبس ٣ سنوات للزوج المتهم بقضية "تبادل الأزواج"، وحبس زوجته عامًا في ذات القضية، وأدلى المتهم بقضية "تبادل الأزواج"، باعترافات تكشّف تفاصيل الواقعة أمام نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية.

وقال المتهم في التحقيقات، إنه أنشأ صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تسمى "جنون الحياة"، لتبادل الصور الجنسية مع الآخرين، لافتًا إلى أنه نشر صورًا لزوجته دون إظهار وجهها بغرض "تبادل المتعة" مع باقي الأعضاء.

وأضاف الزوج في التحقيقات أنه قصد "الهزار" من إنشاء الصفحة، وأن الحديث عليها كان "لمجرد المتعة" وتبادل الصور مع رجال ونساء من أعمار مختلفة، متسائلًا، "أزاي أطلب تبادل أزواج ومراتي حامل دلوقتي؟".

ووجهت النيابة للزوج تهمة تسهيل الدعارة والفجور عبر صفحات الإنترنت.

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تأييد حبس ربة منزل وتخفيف الزوج لسنتين في قضية تبادل الأزواج تأييد حبس ربة منزل وتخفيف الزوج لسنتين في قضية تبادل الأزواج



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تأييد حبس ربة منزل وتخفيف الزوج لسنتين في قضية تبادل الأزواج تأييد حبس ربة منزل وتخفيف الزوج لسنتين في قضية تبادل الأزواج



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