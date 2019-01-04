زوجة وزير لبناني تعرب عن راحتها لعدم ترشيح بعلها في الحكومة الجديدة

زوجة وزير لبناني حالي غير مرشّح للتوزير في الحكومة العتيدة قالت في عشاء خاص إنها تنتظر ولادة الحكومة اللبنانية لتستريح من تلبية المناسبات الرسمية برفقة زوجها، مضيفة أنا الأخير لم يقرّر بعد ما سيفعله بعد تسليم حقيبته الوزارية.