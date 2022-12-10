وفاة ملكة الجمال الللبنانية زينة ترحيني في ظروف غامضة

توفيت ملكة جمال لبنان السابقة، زينة ترحيني، في ظروف غامضة وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إعلانا منسوبا لعائلة الراحلة تنعى فيه ابنتهم، دون توضيح سبب الوفاة وعقب انتشار الخبر، تداول نشطاء فيديو لزينة تتحدث فيه عن إصابتها بمرض لم تكشف عنه، داعية متابعيها بالدعاء لها حيث قالت: "أنا كتير اشتقتلكم أكتر ما إنتو بتشتاقولي بكتير، ما بدي منكم غير دعواتكم وصلواتكم لأني مريضة كتير، تمنولي الشفا".