نساء مصريات يُحاربن الروتين اليومي بركوب الدراجات والمشي

تسعى العديد من الفتيات المصريات إلى محاربة الروتين اليومي منعًا للتعب النفسي وذلك من خلال نشر فكرة بسيطة على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك عن طريق ممارسة الرياضة بالدراجة

و اخترن النساء الدراجة الهوائية والمشي لمحاربة الأفكار النمطية السائدة عن المرأة وللحد من روتينهن اليومي ولاقت الفكرة استحسانًا على مواقع التواصل الاجتماعي بحسب مانشره موقع "DW".

أنشأت صاحبة الفكرة، منى العقاد، صفحة للمبادرة على موقع "فيسبوك" وبدأت تتقاسم الأنشطة التي تقوم بها رفقة الفريق, وقالت إن فكرة الرياضة بخاصة ركوب الدراجة استوقفتها حين استأنفت عملها بالقاهرة الجديدة التي يوجد بها شوارع بمساحات كبيرة.

وكشفت منى الأسباب التي دفعتها لخوض هذه المغامرة, قائلة إن سفرها لدول أوروبية، مثل ألمانيا، جعلها تفكر في نقل ثقافة الدراجة الهوائية إلى بلدها من خلال هذه المبادرة.

وتابعت"لا يمكن أن تتخيلي كم السعادة الذي تشعر به هؤلاء النساء" , مشيرة إلى أن المبادرة لا تقتصر على هدف التوعية الصحية، بل تتجاوزه إلى الترويح عن النفس، وتغيير الأفكار النمطية السائدة عن النساء، والعادات الغذائية السيئة عندهن. إذ يحاولن الإكثار من شرب الماء وتناول الفواكه الطازجة خلال جولاتهن.

تفاعل وإقبال واسع!

وأعجبت الفكرة الكثير من السيدات المصرية بعد نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي ,وجلب بعضهن أبناءهن الصغار للمشاركة في جولات المشي وركوب الدراجات، كما أكدت منى في تصريحها.

ولم تعد المشاركات في المبادرة يأتين من مصر الجديدة فقط، وإنما انضمت إليهن نساء أخريات من مناطق مختلفة، كالمعادي ومصر القديمة والفسطاط والمنيل المصرية. ويُشارك في المبادرة نساء من مختلف الأعمار، كما أن بعضهن محجبات.