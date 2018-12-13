الأمير هاري يرغب في ترك قصر كينغستون والانتقال إلى ملكية فرغمور

انتشرت مؤخراً أخبار تشير إلى عزم الأمير هاري وميغان ماركل ترك قصر كينغستون والانتقال إلى ملكية فرغمور غير البعيدة. وينطلق هذا القرار من حرص الأمير على حماية زوجته من التدخل الإعلامي ومن أضواء الكاميرات.

ونقلت صحيفة The Sun عن مقرب من الثنائي الملكي قوله: "برأيي كان الأمير هاري يشعر بأنه لا يتمكن من تأمين الحماية لوالدته. ولهذا سيقوم بكل ما في وسعه لحماية زوجته. إنها طريقته في المراقبة".

وأشار موقع مجلة "غالا" الفرنسي إلى أن الأمير هاري يظهر حساسية تجاه الانتقادات التي توجه لزوجته. كما لفت إلى أن عقدة ملاحقة مصوّري الباباراتزي لوالدته الراحلةتحولت إل عقدة بالنسبة إليه. كذلك كشف الموقع في وقت لاحق أن الانتقال إلى مكان الإقامة الجديد لن يكون ممكناً في الوقت الحالي.

ونقل عن إنغريد سيوورد، كاتبة السيرة الملكية قولهاإن المُلكية ليست في حالة جيدة وإن إعادة تأهيلها تحتاج إلى ملايين الجنيهات الاسترلينيةالتي سيتم تأمينها عن طريق الضرائب.