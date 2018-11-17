ألقت الشرطة "الإسرائيلية"، القبض على حاخام في منتصف الستينيات من العمر، بتهمة اغتصاب فتيات والتحرش بهن، داخل أحد المعابد اليهودية في مدينة القدس المحتلة.

وأكّدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أنه تم القبض على الحاخام في أعقاب تقدم مجموعة من الفتيات بشكاوى تتهمه بالتحرش بهن جنسيًا، أثناء تقدم الوعظ والدروس الدينية، وقيامه باغتصاب فتيات أخريات لم يتعد سنهن الـ13 عامًا.

وقالت الصحيفة أن الشرطة الإسرائيلية، فرضت حظرًا للنشر لأسم وصورة الحاخام لدواع أمنية تتعلق بالقضية، علاوة على حظر لنشر أسماء الفتيات وأسرهن.