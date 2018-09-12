شاركت الدكتورة نسرين البغدادي، عضو المجلس القومي للمرأة، نيابة عن الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة، في ورشة عمل حول "حماية وتعزيز حقوق المرأة المصرية"، بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بمؤسسة الأهرام.
واستعرضت حصاد الاستراتيجية الوطنية، لتمكين المرأة 2030، وتطلعات المرأة المصرية في المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن الاستراتيجية أتت لتترجم على أرض الواقع دستور توافق المصريون حوله.
وتتسق الاستراتيجية مع توجهات رؤية مصر 2030، واستراتيجيتها للتنمية المستدامة، حيث صدرت الاستراتيجية في مستهل 2017 والذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي عاما للمرأة المصرية.
وتشمل الاستراتيجية أربعة محاور متكاملة، وهي التمكين السياسي، وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي، والحماية.
وأكدت أن المرأة المصرية تحظى بدعم وإرادة سياسية تجعلها تصبو إلى تحقيق آمالها وتطلعاتها.
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غابت عارضة الأزياء كيندال جينر، هذا العام عن الظهور مع بدء أسبوع الموضة في نيويورك، حيث اختارت أن تقضي صباح الثلاثاء في باريس بعد أن اعترفت أنها تأخذ استراحة من العروض وتشاهد الحدث نصف السنوي من "الجانب الآخر". وبدت عارضة الأزياء الأميركية أنيقة بشكل نموذجي في فستان جذاب للغاية حيث ظهرت وهي تخرج من فندق فور سيزونز جورج الخامس في إحدى شوارع باريس. وأبرز فستان جينر القصير قوامها الرشيق، وانتعلت العارضة الشهيرة زوجًا من الصنادل العالية المستوحاة من الأزياء الرومانية، في حين أمسكت بحقيبة يد سوداء بتوقيع دار أزياء "شانيل". وتماشيًا مع مظهرها العصري والأنيق، اختارت النموذج لمسات من المكياج المنتقي من الألوان الناعمة وتركت شعرها الأسود منسدلا بطبيعته أسفل ظهرها وعلى كتفيها. وفي الليلة السابقة ، ظهرت "كيندال" مرتدية سترة سوداء وسروالا من جلد الثعبان بنفس اللون أثناء خروجها لتناول
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