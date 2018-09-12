شاركت الدكتورة نسرين البغدادي، عضو المجلس القومي للمرأة، نيابة عن الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة، في ورشة عمل حول "حماية وتعزيز حقوق المرأة المصرية"، بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بمؤسسة الأهرام.

واستعرضت حصاد الاستراتيجية الوطنية، لتمكين المرأة 2030، وتطلعات المرأة المصرية في المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن الاستراتيجية أتت لتترجم على أرض الواقع دستور توافق المصريون حوله.

وتتسق الاستراتيجية مع توجهات رؤية مصر 2030، واستراتيجيتها للتنمية المستدامة، حيث صدرت الاستراتيجية في مستهل 2017 والذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي عاما للمرأة المصرية.

وتشمل الاستراتيجية أربعة محاور متكاملة، وهي التمكين السياسي، وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي، والحماية.

وأكدت أن المرأة المصرية تحظى بدعم وإرادة سياسية تجعلها تصبو إلى تحقيق آمالها وتطلعاتها.





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