مراهقة أميركية قادت سيارتها وهي معصوبة العينين

قادت فتاة مراهقة سيارتها وهي معصوبة العينين في محاولة للمشاركة في تحدي "بيرد بوكس"،فاصطدمت بسيارة أخرى، حسبما قالت الشرطة الأميركية في ولاية يوتا.

وذكر قسم شرطة مدينة لايتون، الجمعة، في حسابه على "تويتر"، أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات، لكنه حذّر السائقين من المشاركة في التحدي الذي يحقق انتشارًا واسعًا.

ولتنفيذ التحدي على المشارك فيه عصب عينيه والتحرك بشكل طبيعي، أسوة بفيلم "بيرد بوكس" أو "صندوق الطيور" الذي عرضته شبكة "نتفليكس".

وغرّد قسم الشرطة، قائلًا "تحدي بيرد بوكس أثناء القيادة, نتيجته متوقعة"، ونشر صورة السيارتين المتضررتين.

وذكرت تقارير أن السائقة في السابعة عشرة من عمرها، وسحبت غمامة على عينيها أثناء قيادتها لسيارة صغيرة على سرعة 35 ميلًا في ساعة.

وقال ترافيس ليمان، من شرطة لايتون"لم يستغرق الأمر طويلًا حتى فقدت السيطرة على السيارة,و من الصعب أن يفكّر شخص ما في القيام بذلك, إن المخاطر كبيرة للغاية للقيام بشيء من هذا القبيل أثناء القيادة".

وأوضح ليمان أن السائقة انحرفت وجنحت نحو سيارات متحركة، وصدمت المراهقة عمودًا وحاجزًا.

و حذّرت "نتفليكس" من مخاطر المشاركة في "تحدي بيرد بوكس"، وقالت"لا نستطيع أن نصدق أنه يجب أن نقول ذلك، لكن: من فضلكم لا تؤذوا أنفسكم بهذا التحدي".

و استحوذ فيلم "بيرد بوكس" الشهير على الجماهير، ديسمبر/كانون الأول, وأثار نقاشًا بين ملايين المشاهدين خلال الأسبوع الأول من إطلاقه.

ولقي الفيلم نجاحًا كبيرًا في الأسابيع الماضية، الذي يرتدي أبطاله غمامة على الأعين طول مدة الفيلم، لتفادي خطر يصيب كل من يرفع الغمامة لمشاهدة ما يجري بشأنه.