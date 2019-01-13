أوكرانيا تسنّ قانونًا لممارسة الجنس مع الزوجة

تجري أوكرانيا تغييرات في القانون الجزائي، لتلحق ببعض الدول الأوروبية، تطال العلاقات الحميمية الشرعية الزوجية.

وذكرت قناة "روسيا 24" التلفزيونية، أنه سيُتحتّم على الأوكرانيين الحصول على موافقة الطرف الآخر لإقامة علاقة حميمية, ولا يشمل هذا التعديل في القانون الجزائي الأوكراني العلاقات العابرة وقصيرة المدى فحسب، بل يتخطاها ليطال العلاقات الزوجية.

وتصبح كلمة "نعم" الصريحة هي الإذن القانوني للشروع في أي علاقة جنسية، حتى لو كانت بين زوجين شرعيين.

ويُعدّ من المثير للاهتمام أن العلاقات الزوجية الشرعية لا تعد سببًا لتخفيف هذه القاعدة القانونية بين الزوجين، بل على العكس ستكون أشد.

ويعتبر "العنف الجنسي" مع الزوج أو الزوجة في حالة عدم موافقة أحدهما على إقامة علاقة حميمية، مخالفة تؤدي إلى عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات,أما "العنف الجنسي" تجاه شخص غريب، فلا يهدد ممارسه إلا بعقوبة سجن لمدة 5 سنوات فقط.