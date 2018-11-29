توقيف فتاة تبتّز الرجال ماديًا بمحادثات جنسية في الرحاب

تمكنّت مباحث الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، الأربعاء، من توقيف فتاة في القاهرة لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي في مجال استقطاب الرجال وابتزازهم ماديًا نظير عدم التشهير بهم.

تبلغ للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من حاتم. م" 46 سنة، عضو مجلس إدارة بشركة تأمين، ومقيم في المعادي القاهرة بتضرره من مستخدم رقم هاتف محمول محدد لقيامه بإرسال رسائل للهاتف المحمول الخاص به عبر تطبيق "واتساب" تتضمن محادثات بينه وبين إحدى السيدات وعبارات تهديد وابتزاز بطلب مبلغ مالي قدره 2000 دولار مقابل عدم نشر المقاطع المشار إليها.

أسفرت جهود البحث من خلال الفحص الفني، وجمع المعلومات والتحريات السرية أن وراء ارتكاب الواقعة "عبير. ح"، 28 سنة، ربة منزل ومقيمة في منطقة الرحاب في القاهرة الجديدة.

أوقفت الشرطة ,المتهمة وبالفحص والتفتيش، تم ضبط هاتفين محمول بداخلهما، 4 شرائح لأرقام مختلفة مستخدمة في ارتكاب واقعة، وبفحصهم تبيّن وجود رسائل ومحادثات تهديد.

أقرّت المتهمة بارتكابها الواقعة، ووقائع أخرى مماثله، وقررت بقيامها باستقطاب الرجال عقب التعرف عليهم بالأماكن العامة وتقوم بإجراء محادثات معهم ثم تقوم بتهديدهم وابتزازهم بطلب مبالغ ماليه مقابل عدم نشر المحادثات المشار إليها، بغرض الاستفادة منهم ماديًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .