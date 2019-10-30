فتاة ترمي في المحيط قنينة بداخلها رسالة وتتلقى الجواب

رمت فتاة من ولاية نيو جيرسي الأمريكية، قنينة بداخلها رسالة في المحيط وبعد مضي عشرة أسابيع وصلت إلى جزيرة نيوفاوندلاند الكندية، ويفيد موقع orthjersey.com، بأن الفتاة هولي رومانيك كانت مع أسرتها في زيارة مدينة ساندي هوك وقررت ارسال رسالة في قنينة فارغة عبر المحيط.

جاء في الرسالة، "رميت هذه القنينة في المحيط الأطلسي بمدينة ساندي هوك بولاية نيوجيرسي. نأمل أن يكون من يعثر عليها بخير وصحة جيدة. وإذا كانت لديه رغبة يمكنه الكتابة لي على عنواني الالكتروني. رميت القنينة في المحيط يوم 19 مايو 2019 ،آمل أن تجلب السعادة لمن يجدها".

تقول الفتاة، إنها قبل فترة استلمت جوابا على رسالتها من رجل يعلمها بأنه عثر على القنينة يوم 31 يوليو 2019 بين صخور في خليج فلاتروك في جزيرة نيوفاونلاند. أي بعد مضي عشرة أسابيع على رميها في المحيط، وقد قطعت مسافة 1885 كيلومترا.