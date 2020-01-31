600 مليون دولار ثروة الأرملة الأشهر في عالم الرياضة
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600 مليون دولار ثروة الأرملة الأشهر في عالم الرياضة

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العرب اليوم - 600 مليون دولار ثروة الأرملة الأشهر في عالم الرياضة

كوبي براينت
واشنطن - العرب اليوم

باتت فانيسا براينت هي الأرملة الأكثر شهرة بعد فقدانها زوجها أسطورة ليكرز بكرة السلة كوبي براينت، وابنتها جيانا في حادث تحطم مروحية الأحد الماضي وضمن الأرامل الأشد ثراء في العالم.

وسلط موقع celebritynetworth الضوء على ثروة فانيسا لين، زوجة النجم والتي بلغت 600 مليون دولار أمريكي.

تزوج براينت في عام 1999 في سن 21 عاما من فانيسا، وأنجبت منه 4 بنات وهن ناتاليا ديامانتي 2003 وجيانا ماريا أونري 2006 وبيانكا بيلا 2016 وكابري 2019.

وتخللت علاقتهما مشاكل كادت أن تؤدي للطلاق في عام 2016، قبل أن تتحسن الأوضاع، ويستمران في زواجهما إلى تاريخ وفاته في 26 يناير 2020.
ويعد أسطورة كرة السلة براينت من بين أعلى الرياضيين دخلا من راتبه وعقود الرعاية والاستثمارات والإعلانات التي بدأها قبل اعتزاله اللعبة موسم 2015-2016.

وتعتبر أرباح كوبي البالغة 323 مليون دولار هي ثاني أكبر أرباح يحصل عليها أي لاعب في الدوري الأمريكي للمحترفين، ويحتل كيفن غارنيت المركز الأول بأرباح بلغت 334 مليون دولار.

وكان براينت يملك العديد من الاستثمارات، إذ استثمر 10% في شركة "بودي أرمر" للمشروبات بستة ملايين دولار والتي تبلغ قيمتها حاليا 200 مليون دولار.

كما أسس صندوق استثمار مباشر في 2016 بمئة مليون دولار، ويدير أصولا بملياري دولار.

ولديه استثمارات في شركة "علي بابا"، و"إبيك للألعاب"، وشركة "تيم فيور" للتطبيقات البرمجية.
 

وكان براينت الذي توج بلقب الدوري الأمريكي خمس مرات بقميص لوس أنجلوس ليكرز، خلال 20 سنة قضاها بين صفوفه، لقي حتفه الأحد الماضي نتيجة تحطم مروحية كانت تقله في كالاباساس بمدينة لوس أنجلوس جنوب ولاية كاليفورنيا.
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600 مليون دولار ثروة الأرملة الأشهر في عالم الرياضة 600 مليون دولار ثروة الأرملة الأشهر في عالم الرياضة



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