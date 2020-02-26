كتبت أرملة العقيد الليبي معمر القذافي صفية فركاش، رسالة رد على ما يبدو، بعد تجديد الإدارة الأميركية العقوبات على عائلة العقيد الليبي معمر القذافي.

وأفادت وسائل إعلام روسية بأنها لزوجة القذافي، ردت فركاش في وثيقة بخط اليد، على إعادة فرض الرئيس الأميركي لتلك العقوبات. وتساءلت "من الذي يسبب التهديد.. هل هم الثلاثة الذين قتلتموهم أو الأسرى الثلاثة"، في إشارة إلى سيف الإسلام القذافي وهانيبال والساعدي.

كما أضافت "عندما تسمعون أن الشعب يلتف حول سيف الإسلام، تركضون إلى الجنايات الدولية تتهمونه زورا وبهتانا وكذبا"، إلى ذلك، اتهمت الإدارة الأميركية بأنها "تشوه عائلة القذافي زاعمة أنها تملك المليارات فأين هي.. أخرجوا أي إثبات"، مضيفة أنها تنتظر ردا على كلامها.

ترمب وتجديد العقوبات

يذكر أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، كان طلب من الكونغرس الأميركي، الأسبوع الماضي، تمديد العقوبات على عائلة العقيد الراحل معمر القذافي، وتجميد أصولهم.

وفي خطاب وجهه إلى الكونغرس، طالب ترمب تمديد العقوبات المفروضة على عائلة القذافي وشركائه عاما إضافيا، وذلك من أجل منع تحويل"أصول البلاد"، كما اعتبر الرئيس الأميركي، أن الوضع في ليبيا ما زال يشكل تهديدا غير عادي، وغير طبيعي بالنسبة للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأميركية، مشيرا إلى أن بلاده بحاجة إلى حماية تحويل الأصول أو غيرها من الإساءات من قبل أشخاص يعيقون المصالحة الوطنية الليبية، بما في ذلك عائلة العقيد معمر القذافي وشركاؤه، بحسب تعبيره.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، أصدرت قرارا في فبراير/شباط 2011، جمدت فيه أصول القذافي مع عائلته وشركائه وكبار المسؤولين في حكومته.