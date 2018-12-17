توجت ملكة جمال الفلبين، كاتريونا جراي البالغة من العمر 24 عاما، ملكة جمال الكون لعام 2018 في المسابقة التي استضافتها بانكوك اليوم .

وتعمل جراي، الفلبينية-الاسترالية، مضيفه تلفزيونية ومغنية وعارضة أزياء.

وقالت إنها تعلمت أن تشعر بالامتنان و"البحث عن الجمال" أثناء تعليم الأطفال المحرومين في الأحياء الفقيرة في مانيلا عندما سألها مذيع الحفل ستيف هارفي عن أهم درس في حياتها.

وحصلت تامارين جرين 24 عاما من جنوب أفريقيا على لقب الوصيفة الأولى، بينما حصلت الفنزويلية ستافاني جوتيريز 19 عاما، على لقب الوصيفة الثانية.

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