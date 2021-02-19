منة عبد العزيز تثير الجدل على السوشيال ميديا بسبب فيديو لها

تعرضت منة عبد العزيز فتاة الـ " تيك توك " لـ هجوم كبير من متابعيها بسبب نشرها فيديو لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام " وظهرت منة عبد العزيز فى الفيديو و هى ترقص على أحد المهرجانات الشعبية ، تفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى : - ربنا يهديكي يامنه ولله - والله البت دى مجنونه - ربنا يهديك