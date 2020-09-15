إحالة فتاة التيك توك هدير الهادي للمحاكمة الجنائية

أمرت الجهات المختصة، بإحالة المتهمة هدير الهادي، للمحاكمة الجنائية، لاتهامها بالاعتداء على قيم المجتمع ومبادئه، والتحريض على الفسق، من خلال نشر فيديوهات مخلة وخادشة للحياء العام، وذلك بعد التحقيقات التي جرت معها، فى بلاغات مقدمة ضدها، وأبرزها بلاغ المحامي أشرف فرحات، مؤسس حملة "خليها تنظف" وأفادت التحريات التي جرت حول المتهمة، أنها أنشأت حسابا على تطبيق تيك توك، محملًا عليه العديد من المقاطع، ووصل عدد المتابعين إلى 745 ألف متابع، وحصلت على 1.4 مليون إعجاب.

وتابعت التحريات: تمكنا من رصد فيديو إباحي تقوم خلاله بتصوير نفسها، وهي عارية تماما، ومنشور على مواقع إباحية عالمية، وبفحص محتوى هذه المقاطع والصور تبين أنها تحمل في طياتها خدشًا للحياء العام ودعوة للتحريض على الفسق، وتتعارض مع قيم ومبادئ المجتمع والاسرة، فضلا عن نشرها مقاطع إباحية نظير حصولها على استفادة مالية، تتحدد بمدى اتساع أعداد المشاهدين لتلك المقاطع، والتي يجري إذاعتها دون تمييز، حيث أثارت تلك المقاطع استنكاراً بين المواطنين وأشارت التحريات إلى أن المتهمة غير مستقرة بمحل إقامتها ودأبت على التنقل بين عدد من الشقق المفروشة، خشية ضبطها، لاسيما عقب بث عدد من المواطنين فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد سلوكها المُعوج، مطالبين بسرعة ضبطها وأكدت التحريات قيام المتهمة بإزالة الفيديوهات الإباحية الخادشة بالحياء العام، عقب ضبط مثيلاتها اللاتي قدمن ذات المحتوى الإباحي، وجرى تقديمهن للمحاكمة.