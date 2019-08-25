تعرف على فوائد قشرة الرمان للشعر

تعتبر الفواكه من المصادر الغنية بالفيتامينات والمعادن المهمة لصحة وسلامة الجسم، ومعظم هذه الفيتامينات تتواجد في القشرة، لذلك في كثير من الأحيان يتم استعمالها للعناية بجمال الشعر والبشرة، ومن أبرزها الرمان ، ونقلا عن موقع" daily medical" سنذكر أبرز فوائد قشر الرمان للشعر وهي كالآتي:

مصدر جيد للفيتامينات

وخاصة فيتامين A، وفيتامين c، وفيتامين E، وكذلك حمض الفوليك.

يحتوي على مضادات الأكسدة

الرمان يحتوي الرمان على ثلاثة أضعاف تركيز المواد المضادة للأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر.

يقوي بصيلات الشعر

يحتوي الرمان على العديد من التركيزات المختلفة للعناصر الغذائية، وأهمها مضادات الأكسدة، والتي تعمل على تقوية بصيلات الشعر.

يغذي الشعر

يساعد الرمان على تغذية الشعر وفروة الرأس، كما أنه يمنع من تساقط الشعر.

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