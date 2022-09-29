طالبان تفرق تجمعاً نسائياً داعماً للمتظاهرات أمام السفارة الإيرانية بالرصاص

أطلق مسلحون من طالبان النار في الهواء اليوم الخميس لتفريق تجمع لنساء، أمام السفارة الإيرانية في كابول، دعماً للإيرانيات اللواتي يتظاهرنَ منذ أيام، وفق صحافيين. وتظاهرت نحو 25 امرأة 15 دقيقة قبالة السفارة الإيرانية وهتفنَ "نساء، حياة، حرية"، قبل أن يفرقهن إطلاق عناصر من طالبان أعيرة نارية، لتفريقهن.