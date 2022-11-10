السيسي يصدر قرارا بشأن أميرة سعودية وشقيقها

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا غير مسبوقا بشأن معاملة أميرة سعودية وشقيقها معاملة المصريين.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس المصري بمعاملة الأميرة نوف بنت مقرن بن ممدوح آل سعود، والأمير عبد العزيز بن مقرن بن ممدوح آل سعود (سعوديين الجنسية) المعاملة المقررة للمصريين بالنسبة لتملك أرض.

ولم يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل حول الأرض التي سيمتلكها كل من الأميرة نوف وشقيقها في مصر.