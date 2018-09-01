جينيفر لوبيز بإطلالة بينك فى شوارع بيفرلى هيلز

تميزت المطربة جينيفر لوبيز بإطلالة مميزة أثناء وجودها فى شوارع بيفرلى هيلز بصحبة صديقها رودريجز، حيث تميزت خلالها بإرتداء طاقم باللون البينك ظهرت فيه بغاية الأناقة والتميز.

جينيفر لوبيز ظهرت خلال الصور التي التقطتها عدسات المصورين وهي تشرب القهوة الذى شاركها فيها رودريجز أيضاً حيث ظهر ومعه كوب قهوة هو الآخر.