 مقتل امرأة في قصف أوكراني لمدينة جورليفكا في جمهورية دونيتسك
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 مقتل امرأة في قصف أوكراني لمدينة جورليفكا في جمهورية دونيتسك

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العرب اليوم -  مقتل امرأة في قصف أوكراني لمدينة جورليفكا في جمهورية دونيتسك

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كييف ـ العرب اليوم

قال إيفان بريخودكو، عمدة مدينة جورليفكا، يوم الأربعاء، إن مواطنة من المدينة قتلت خلال القصف الأوكراني.في وقت سابق من اليوم، قال بريخودكو إن المرأة أصيبت في قرية منجم روميانتسيفو في منطقة كالينينسكي في جورليفكا.

وقال بريخودكو على تيليجرام: "للأسف، توفيت إحدى مواطنات قرية منجم روميانتسيفو والتي أصيبت نتيجة للعدوان المسلح الأوكراني، متأثرة بجروح لا تتوافق مع الحياة".

 

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 مقتل امرأة في قصف أوكراني لمدينة جورليفكا في جمهورية دونيتسك  مقتل امرأة في قصف أوكراني لمدينة جورليفكا في جمهورية دونيتسك



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