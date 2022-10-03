مقتل امرأة خلال قصف قرية روسية على الحدود مع أوكرانيا

أعلن حاكم منطقة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، عن مقتل امرأة بقرية غولوفتشينو بمنطقة غريفورونسكي الحضرية، من جراء قصف أوكراني للقرية. ووفقا له تبلغ المرأة 48 عاما، وأصيبت بقذيفة من قذائف القوات المسلحة الأوكرانية التي أصابت وسط القرية، ما أفضى إلى دمار به، ومصرع المرأة. وقال غلادكوف إن "جميع أجهزة السلطة التنفيذية الآن ورئيس المنطقة في مكان الحادث، وبدأوا في تفقد المنازل للوقوف على حجم الأضرار بالقرية".