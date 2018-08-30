فيفى عبده vs كيم كاردشيان الاثنان بإطلالة ثمانينية



من المعروف أن الموضة دائمًا ما تعيد نفسها، فنجوم الآن يرتدون الموضة المنتشرة فى السبعينيات والثمانينيات وقد يجدوا التصميم لدى دور الأزياء العالمية، أو ربما يلجأون إلى المصممين المختصين، وأحيانًا يطلقون موضة كانت متبعة من قبل.

ويتضح ذلك فى إطلالة الفنانة فيفى عبده التى ظهرت بها فى الثمانينيات عبارة عن بنطلون جينز "رابد" مقطع، وكان الجزء العلوى عبارة عن بلوزة "بادى أحمر ضيق"، وكانت تلك هى الموضة الرائجة فى نفس الوقت لتعيدها مرة أخرى بطلة تليفزيون الواقع "كيم كاردشيان ".

فظهرت "كيم" بنفس إطلالة الراقصة فيفى عبده ولكن مع بعض الاختلافات كالجزء العلوى على سبيل المثال، فكانت الإطلالة عبارة عن بنطلون جينز "بوى فريند"، مقطع بالإضافة إلى بادى أبيض كات، تركا شعرهما منسدلا خلفهما.