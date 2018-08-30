فيفى عبده vs كيم كاردشيان الاثنان بإطلالة ثمانينية

من المعروف أن الموضة دائمًا ما تعيد نفسها، فنجوم الآن يرتدون الموضة المنتشرة فى السبعينيات والثمانينيات وقد يجدوا التصميم لدى دور الأزياء العالمية، أو ربما يلجأون إلى المصممين المختصين، وأحيانًا يطلقون موضة كانت متبعة من قبل.
ويتضح ذلك فى إطلالة الفنانة فيفى عبده التى ظهرت بها فى الثمانينيات عبارة عن بنطلون جينز "رابد" مقطع، وكان الجزء العلوى عبارة عن بلوزة "بادى أحمر ضيق"، وكانت تلك هى الموضة الرائجة فى نفس الوقت لتعيدها مرة أخرى بطلة تليفزيون الواقع "كيم كاردشيان ".
فظهرت "كيم" بنفس إطلالة الراقصة فيفى عبده ولكن مع بعض الاختلافات كالجزء العلوى على سبيل المثال، فكانت الإطلالة عبارة عن بنطلون جينز "بوى فريند"، مقطع بالإضافة إلى بادى أبيض كات، تركا شعرهما منسدلا خلفهما.
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نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية صورا جديدة لعارضة الأزياء الأميركية، هايلي بالدوين، برفقة خطيبها مغنّي البوب الكندي جاستن بيبر، أثناء تجولهما في أحد شوارع مدينة لوس أنجلوس الأميركية، مساء الثلاثاء، متوجهين إلى أحد المطاعم لتناول العشاء. وظهر المغني الشهير البالغ من العمر 24 عاما، بإطلالة أنيقة، إلى جانب حبيبته الملتفة ذراعه حولها، واختارت هايلي بلوزة أنيقة بيضاء اللون وقميصا طويلا بنقشة الفهد يكاد يصل إلى الكاحل، ونسقتهما مع بنطلون جينز الذي أضافت له حزاما باللون الأسود، وأكملت إطلالتها بعدد قليل من القلائد الذهبية وزوج من الأقراط الدائرية، كما انتعلت زوجا من الشباشب المريحة وصففت شعرها الأشقر وربطته للوراء في كعكة صغيرة، كما أضافت المكياج الناعم والطبيعي، أما جاستين فظهر مرتديا ملابس كاجوال غير رسمية، إذ اختار بنطلونا من القماش مخملي اللون والذي زين بشريط رفيع من نقشة الفهد، بالإضافة إلى تي
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