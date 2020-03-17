مستشارة ترامب تعمل من المنزل بعد مخالطتها مصابا بكورونا

قالت ستيفاني غريشام المستشارة الإعلامية للرئيس الأميريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، إنها تعمل من منزلها بعد مخالطتها مسؤولا برازيليا ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وأفادت غريشام الاثنين بأنها ستمكث بمنزلها عدة أيام بدافع الحذر بعد مخالطتها المستشار الإعلامي للرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، والذي تبين في وقت لاحق أنه مصاب بفيروس كورونا.

وكان بولسونارو وأعضاء الوفد المرافق له قد تناولوا العشاء مع ترامب وفريقه بمنتجع الرئيس الأميركي في ولاية فلوريدا يوم السابع من مارس.

وظهر ترامب في صورة وهو يقف إلى جوار المستشار الإعلامي البرازيلي، إلا أن الفحوص أثبتت خلو الرئيس الأميركي من المرض.