 القبض على زوجة داعشي عائدة من سوريا في أستراليا

قبضت الشرطة الأسترالية على امرأة اليوم الخميس دخلت مناطق تحت سيطرة تنظيم داعش في سوريا، بعد شهرين من إعادة السلطات 17 من أقارب أعضاء قتلى أو مسجونين من التنظيم من سوريا.

واعتقلت الشرطة الاتحادية وشرطة ولاية نيو ساوث ويلز، من فريق مكافحة الإرهاب المشترك، مريم رعد بعد تفتيش في باركلي، إحدى ضواحي سيدني، وبلدة يانغ، على بعد نحو 270 كيلومتراً جنوب غرب المدينة.