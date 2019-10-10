قتل طليقته طعنا بالسكين أمام طفلتهما ويبرر فعلته

بدأت الأربعاء في تركيا محاكمة رجل متهم بقتل طليقته طعنا بالسكين، وذلك على مرأى من ابنتهما، في جريمة هزت الشارع التركي، بعد تداول مشاهد للحادثة على نطاق واسع.

وأثارت جريمة قتل أمينة بولوت البالغة من العمر 38 عاما، على يد طليقها، أمام ابنتهما البالغة من العمر 10 سنوات، في أغسطس الماضي، صدمة في تركيا، بعد نشر تسجيل مصور لآخر لحظات الضحية وطفلتها تتوسل إليها بألا تموت.

وقتلت بولوت على يد زوجها السابق الذي طعنها في عنقها بعد شجار وقع بينهما في مقهى في كيريكاليه، بحسب وسائل إعلام تركية، وسرعان ما انتشر شريط فيديو للحظات الأخيرة للضحية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر التسجيل المصور الضحية تمسك برقبتها صارخة "لا أريد أن أموت" وإلى جانبها ابنتها التي تمسك بقميصها المضرج بالدماء وتتوسل قائلة "أرجوك أمي ألا تموتي"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأثار شريط الفيديو صدمة في تركيا، حيث طالب سياسيون ومشاهير بمزيد من التدابير للحد من العنف الذي تعاني منه النساء.