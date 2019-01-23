حلّ لغز غرق السعوديتين تالا وروتانا في نيويورك
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حلّ لغز غرق السعوديتين تالا وروتانا في نيويورك

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العرب اليوم - حلّ لغز غرق السعوديتين تالا وروتانا في نيويورك

انتشال الجثتين من نهر هدسون
نيويورك - العرب اليوم

كشف الطب الشرعي في مدينة نيويورك الأمريكية عن أسباب وفاة الشقيقتين السعوديتين الغامضة تالا وروتانا الفارع اللتين غرقتا في نهر هدسون بولاية منهاتن.

وقالت رئيسة الطب الشرعي باربرا سامبسون: "توصل مكتبي إلى أن وفاة الشقيقتين الفارع تالا وروتانا، كان نتيجة لانتحارهما، حيث ربطت إحداهن الثانية قبل أن تقفزا إلى النهر".

وعثر على جثتي تالا البالغة 16 عاما وروتانا 22 عاما، مقيدتين بشريط لاصق في منطقة الخصر والأيدي في 24 أكتوبر الماضي على شاطئ نهر هدسون في مانهاتن بنيويورك.

وقالت شرطة نيويورك، إن الشابتين حاولتا الفرار عدة مرات من منزلهما في فرجينيا الذي تركتاه في نهاية 2017، مشيرة إلى أنه كان لديهما سجل ومذكرات وطلبتا قبل انتحارهما اللجوء في الولايات المتحدة.

ولفتت الشرطة إلى أن الفتاتين أقامتا في مأوى لضحايا العنف المنزلي حتى نهاية أغسطس، ثم وصلتا على ما يبدو إلى نيويورك في الأول من سبتمبر، وأقامتا هناك في عدد من الفنادق الفاخرة قبل أن تنتحرا.

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حلّ لغز غرق السعوديتين تالا وروتانا في نيويورك حلّ لغز غرق السعوديتين تالا وروتانا في نيويورك



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حلّ لغز غرق السعوديتين تالا وروتانا في نيويورك حلّ لغز غرق السعوديتين تالا وروتانا في نيويورك



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