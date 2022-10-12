الحكم على سو تشي الحائزة على جائزة نوبل للسلام بالسجن 3 سنوات

أصدرت محكمة في ميانمار، التي يحكمها الجيش، اليوم، حكمًا بالسجن ثلاث سنوات على الزعيمة المخلوعة أونج سان سو تشي الحائزة على جائزة نوبل للسلام بتهمة قبول رشوة.

وتواجه سوتشي البالغ عمرها 77 عامًا، اتهامات بما لا يقل عن 18 جريمة تتراوح من الكسب غير المشروع إلى التلاعب في الانتخابات، وتبلغ عقوبتها الإجمالية ما يقرب من 190 عامًا.

وتحتجز سو تشي في حبس انفرادي بالعاصمة نايبيداو، وأجريت محاكماتها في جلسات مغلقة.