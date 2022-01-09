وفاة أول امرأة مصرية تتولى مهنة القضاء في الحقبة المعاصرة جراء فيروس كورونا

توفيت اليوم الأحد، المستشارة المصرية، تهاني الجبالي، نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا بمصر سابقا، عن عمر ناهز الـ71 عاما ، جراء الإصابة بفيروس كورونا، وكانت المستشارة تهاني الجبالي قد نقلت إلى مستشفى "العجوزة" الأسبوع الماضي لتلقي العلاج إثر إصابتها بفيروس كورونا.