ساعدت سيدة بريطانية الشرطة على إلقاء القبض على مغتصب وقاتل خالتها، في جنوب أفريقيا قبل 6 سنوات، وذلك عبر استخدامها موقع "فيسبوك"، وفي هذا الصدد نقلت صحيفة"ميرور" البريطانية عن ليهان سيرجسون، البالغة من العمر 49 عاما أن "شكوكها تركزت على مزارع خالتها الأفريقي آندرو ندلوفو، الذي اختفى بعد يوم من حدوث الجريمة وفر إلى زمبابوي، مشيرة إلى أنها نجحت في تحديد هوية أندرو، الذي كان يستخدم اسما مستعارا على "فيسبوك"، وإنها بدأت تراسله بدعوى أنها معجبة به.

وأشارت إلى أن أندرو وثق بها وأصبحا صديقين بعد ذلك، وأنه بدأ يراسلها يوميا ويطلب منها المجيء للقائه، قبل أن ينقطع الاتصال به لأكثر من سنة، ليظهر المجرم مرة أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي تحت اسم مستعار آخر، قائلة: "نجحت بالاتصال به مرة أخرى، عبر اسم فالكو، التي تعمل مضيفة طيران في غانا ويبلغ عمرها 28 عاما".

وأضافت: "قلت له إني معجبة بعينيه المثيرتين، لكني كنت أعرف تماما أنه هو، الذي اغتصب وقتل خالتي"، قائلة: "علمت بعد ذلك أنه عاد إلى جوهانسبرغ، واتصلت به لأحدد موعدا للقائه في يونيو/ حزيران، العام الماضي، حيث وافق على اللقاء، وأخبرت شرطة جنوب أفريقيا بذلك، إلا أنه لم يظهر في الموعد المحدد، وضاعت فرصة كبيرة للإمساك به".

وذكرت ليهان أنها قامت بنشر صورة أندرو على صفحتها في ”فيسبوك“، الأسبوع الماضي، وكتبت إلى جانبها: "قام هذا الرجل باغتصاب وقتل خالتي كرستين روبنسون، ولا يزال طليقا حرا يتمتع بحياته بعدما أخذ حياة تلك المرأة".

وقالت إن "أكثر من 70 ألف شخص شاهدوا المنشور وقاموا بمشاركته، وخلال ساعات قليلة علمت أن الشرطة نجحت في إلقاء القبض عليه"، مشيرة إلى أنه "بدأ بالبكاء عندما أرته الشرطة صورته والمنشور الذي نشرته على صفحتها".