نساء يشعلن النار في أغطية رؤوسهن خلال مظاهرة معادية للحجاب في إيران

تصدرت المتظاهرات المشهد في إيران بعدما أشعل بعضهن النار في أغطية رؤوسهن خلال مظاهرة معادية للحجاب، ضمن الاحتجاجات المتصاعدة على وفاة مهسا أميني.

وتستمر المظاهرات في البلاد لليلة الخامسة على التوالي. وامتدت إلى مدن مختلفة.

وتوفيت مهسا، في المستشفى الجمعة، بعدما بقيت هناك 3 أيام وهي في غيبوبة، إثر نقلها من مقر الحجز.

وفي ساري، شمالي العاصمة طهران، هتفت حشود من المتظاهرين تأييدا لبعض المتظاهرات اللواتي أشعلن النيران في حجبهن، كنوع من تسجيل الاعتراض.