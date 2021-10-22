الملكة إليزابيث خضعت لفحوص طبية بمستشفى وعادت لقلعة وندسور‎

ذكر قصر باكنغهام، الخميس، أن الملكة إليزابيث قضت ليلة في مستشفى.وأضاف القصر أنه "في أعقاب نصيحة طبية بالراحة لأيام، حضرت ملكة بريطانيا إلى المستشفى بعد ظهر الأربعاء من أجل فحوص أولية، وعادت إلى قلعة وندسور في وقت الغداء، الخميس، ومعنوياتها مرتفعة".

وأفاد مصدر ملكي أن الملكة عادت إلى مكتبها للعمل بعد ظهر الخميس، وقامت ببعض المهام الخفيفة.وأمضت الملكة إليزابيث ليلة الثلاثاء في حفل استضافته في قلعة وندسور لمجموعة من قادة الأعمال البارزين من بينهم بيل غيتس، وذلك بعد أن عقد رئيس الوزراء بوريس جونسون مؤتمرا للاستثمارات الصديقة للبيئة قبيل قمة المناخ.

وظهرت الملكة، وهي أكبر وأطول ملوك العالم جلوسا على العرش، بصحة جيدة آنذاك، واستقبلت الضيوف بالابتسامة.وألغت ملكة بريطانيا رحلتها المقررة الأربعاء والخميس لأيرلندا الشمالية بعد نصائح طبية بالامتثال للراحة لبضعة أيام.

وقال قصر باكنغهام في وقت سابق، إن الملكة إليزابيث تستريح في قلعة وندسور بعد قبولها "على مضض" نصائح الأطباء.وأفاد بيان القصر أن الملكة تشعر بخيبة أمل لأنها لن تتمكن من زيارة أيرلندا الشمالية.وورد في البيان أن "الملكة تبعث بأحر تمنياتها لشعب أيرلندا الشمالية وتتطلع إلى الزيارة في المستقبل".