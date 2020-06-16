الموت بكورونا يفجع البرلمانية الأمريكية المسلمة إلهان عمر

أعلنت السيناتور الديمقراطي إلهان عمر وفاة والدها صباح اليوم بعد إصابته بفيروس كورونا منذ أسبوعين ونشرت الهان عمر المسلمة من أصل صومالي تغريدة عبرت من خلالها عن الحزن الشديد لوداع والدها نور محمد عمر ودخل والد عمر في غيبوبة منذ 9 أيام في مركز هينيبين الطبي في ولاية مينيسوتا بسبب مرض كوفيد- 19.

وأفادت صحف محلية أن نور عمر محمد (67 عاماً) في حالة خطرة، وأشارت إلى أن صحراء، شقيقة إلهان، قد سافرت من كينيا لتكون بجانب والدها وزعمت منصات إعلامية أمريكية أن هناك حالة من الاحتقان بين إلهان ووالدها منذ ثلاثة أشهر بسبب نشر صورة لها مع زوجها الجديد تيم مينيت، ويده على ظهرها.

وذكرت هذه المصادر أن والدها كان يعتقد بأن الصور مهينة للغاية، وأنها ما كان يجب أن تتجول في الأماكن العامة بهذا الشكل واكد المتحدث باسم البرلمانية، وهي أول مسلمة محجبة ولاجئة في الكونغرس، أن محمد في المستشفى، ولكنه نفى مزاعم الاحتقان بين الرجل وابنته، وقال إنهما يتحدثان بانتظام وأضاف “الرجل مريض للغاية، وأسرته بأكملها حزينة”.