مقتل مسنة تبلغ 84 عاماً في هجوم وسط إسرائيل

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، مقتل امرأة مسنة تبلغ 84 عاما، في هجوم نفذه شاب فلسطيني بمدينة حولون وسط إسرائيل.

وكشفت السلطات الإسرائيلية هوية المشتبه به بقتل سيدة مسنة، بعد الاعتداء عليها في الشارع في مدينة حولون.

وذكرت الشرطة أنه فلسطيني يبلغ من العمر 28 عاما، ويدعى موسى صرصور من قلقيلية في الضفة الغربية، كما نشرت صورة المشتبه داعية إلى المساعدة لتحديد مكانه.

فيما نقلت وسائل إعلام عبرية عن قائد الشرطة كوبي شبتاي قوله إن عملية قتل السيدة الإسرائيلية كانت "على خلفية قومية"، لافتا إلى أن المنفذ فلسطيني مقيم بالأراضي الفلسطينية وهويته معروفة للشرطة.

ولفت إلى أن "الأجهزة الأمنية في إسرائيل بدأت بعمليات بحث وتمشيط للمنطقة.. وندفع بقوات إضافية إلى أبعد الأماكن الممكنة حتى نصل إلى المنفذ في أسرع طريقة ممكنة".

وحسب التقارير، فإن المنفذ عامل بناء، دخل إسرائيل صباح الثلاثاء بتصريح عمل عبر معبر ايال.

يأتي ذلك مع استمرار إسرائيل تصعيد عملياتها في الضفة الغربية، بعد سلسلة هجمات فلسطينية ضد أهداف إسرائيلية أسفرت عن سقوط قتلى.