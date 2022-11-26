 اعتقال عشرات المتظاهرات خلال تجمع مناهض للعنف ضد المرأة في تركيا

اعتُقلت الجمعة في اسطنبول عشرات المحتجّات اللواتي احتشدن لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضدّ المرأة، حسبما عاينت وكالة فرانس برس.

وكان التجمّع مقررًا في ميدان تقسيم الشهير. لكنّ هذا التحرّك مُنِع لأنّه كان غير مصرّح به، وقد وُضِعت لهذه الغاية حواجز لقطع الطُرق وانتشرت شرطة مكافحة الشغب بأعداد كبيرة.