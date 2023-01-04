 بيان رسمي من الديوان الملكي يعلن وفاة الأميرة السعودية هيا بنت سعود

أعلن بيان رسمي من الديوان الملكي السعودي الثلاثاء، وفاة الأميرة هيا بنت سعود بن عبد الله بن سعود بن فيصل آل سعود.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن بيان للديوان، أنه سيصلى عليها غدا بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.