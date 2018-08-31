كشف غموض فتاة توفى زوجها بسببها في تكساس

تمكنت الشرطة في ولاية تكساس الأميركية، من حل لغز ما قامت به شابة، كانت تقوم بالطرق على المنازل ثم إذا اقترب أصحاب المنزل لفتح الباب تقوم بالهرب، وهو الأمر الذي أثار حيرة الكثيرين، فالبعض اتهمها بالجنون بينما اعتبرها البعض الآخر بان ثمة أمر ما يدفعها ربما لهذا الفعل.

ويظهر إنه صدقت توقعات الجزء الثاني من الناس، حيث اعتبروا أن ثمة أمر ما وراء الشابة التي تبلغ من العمر 31 عامًا. وقالت صحيفة ميرور البريطانية، إن الشرطة قالت إنه تم العثور على الشابة مع عائلتها خارج المدينة، والأغرب إنه عثر على زوجها البالغ من العمر 49 عاما مقتولًا.

وذكرت الميرور إن تصرف الشابة الغريب هو نتيجة الخوف من الضغوط العقابية التي كانت تمارس عليها، والتي وصلت إلى حد الضرب والعنف المنزلي من عائلتها ومن زوجها، الذي يبدو إنه قتل نفسه منتحرًا في النهاية.