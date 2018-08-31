كشف غموض فتاة توفى زوجها بسببها في تكساس

تمكنت الشرطة في ولاية تكساس الأميركية، من حل لغز ما قامت به شابة، كانت تقوم بالطرق على المنازل ثم إذا اقترب أصحاب المنزل لفتح الباب تقوم بالهرب، وهو الأمر الذي أثار حيرة الكثيرين، فالبعض اتهمها بالجنون بينما اعتبرها البعض الآخر بان ثمة أمر ما يدفعها ربما لهذا الفعل.
ويظهر إنه صدقت توقعات الجزء الثاني من الناس، حيث اعتبروا أن ثمة أمر ما وراء الشابة التي تبلغ من العمر 31 عامًا. وقالت صحيفة ميرور البريطانية، إن الشرطة قالت إنه تم العثور على الشابة مع عائلتها خارج المدينة، والأغرب إنه عثر على زوجها البالغ من العمر 49 عاما مقتولًا.
وذكرت الميرور إن تصرف الشابة الغريب هو نتيجة الخوف من الضغوط العقابية التي كانت تمارس عليها، والتي وصلت إلى حد الضرب والعنف المنزلي من عائلتها ومن زوجها، الذي يبدو إنه قتل نفسه منتحرًا في النهاية.
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تُعرف ديمي روز بأسلوبها الصادم الذي يميل إلى البيكيني، فهي تتجنب ملابسها عادة، وبالكاد ترتدي أشياء بسيطة، وظهرت متألقة بفستان صغير شفاف للجسم وتنورة قصيرة جدًا، في جلسة تصوير لـ ISAWITFIRST.COM. وبدا الجمال الإنجليزي مثيرًا في ثوب صغير فاتن، وعلى الرغم من أنه ليس البيكيني الصغير الذي اعتادت ديمي على ارتدائه، فقد تمكن ثوبها الشفاف من إظهار مفاتنها. وكان صدرها محميًا من قبل الأزهار المورقة عليه والتي حجبته عن الرؤية، وظهرت المرأة الجميلة بشعرها الطويل المذهل بينما كان مكياجها صامتًا وهادئًا. وكشفت ديمي أن الانتقال إلى لوس أنجلوس مفيد لها، بسبب رغباتها التمثيلية حيث تأمل في الظهور على الشاشة الكبيرة. وتحدثت إلى مجلة The Sun، قائلة " كنت دائمًا شغفه بالأفلام منذ أن ذهبت إلى المدرسة. لكن طموحها الأول هو أن تصبح فتاة في أفلام جيمس بوند، لأنها تحب أسلوب وسحر
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