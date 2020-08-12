السيناتور كامالا هاريس إفريقية الأصل نائبة لبايدن في انتخابات الرئاسة الأميركية
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هاجمته بسبب موقفه من الفصل العنصري في حافلات المدارس العامة

السيناتور كامالا هاريس إفريقية الأصل نائبة لبايدن في انتخابات الرئاسة الأميركية

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العرب اليوم - السيناتور كامالا هاريس إفريقية الأصل نائبة لبايدن في انتخابات الرئاسة الأميركية

السيناتورة الأميركية كامالا هاريس
واشنطن - العرب اليوم

اختار المرشّح الديموقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن، الثلاثاء، السيناتور عن كاليفورينا كامالا هاريس لتولي منصب نائبته في انتخابات الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر، قائلًا في تغريدة له على حسابه بـ"تويتر": "يشرفني أن أعلن أنني اخترت كامالا هاريس المدافعة الشرسة عن الضعفاء وأحد أفضل من عملوا في الخدمة العامة نائبة لي".
وبذلك تصبح هاريس (55 عاما) أول امرأة صاحبة بشرة سمراء تخوض الانتخابات على منصب رئاسي كبير في تاريخ الولايات المتحدة. وكانت هاريس، عضو مجلس الشيوخ عن كاليفورنيا، قد سعت للترشح بانتخابات الرئاسة قبل أن تتخلى عن محاولتها وتؤيد بايدن.
فيما علق الرئيس الأميركي دونالد ترمب على ذلك وقال انه "متفاجئ" لاختيار بايدن كمالا هاريس "الضعيفة" الأداء، حيث كانت قد هاجمت هاريس بايدن بسبب موقفه الطويل الأمد بشأن الفصل العنصري في حافلات المدارس العامة.
هذا وفي الأيام الأخيرة، أشار حلفاء نائب الرئيس السابق إلى أن المتنافسين الرئيسيين هما السيناتور كامالا هاريس ومستشارة الأمن القومي السابقة في عهد أوباما سوزان رايس. وتعتبر كلتا المرأتين مؤهلتين بشكل استثنائي لهذا المنصب، ولكن كل منهما لديها مشاكل محتملة بالنسبة للمنصب، كما كافحت هاريس لإقناع أعضاء الدائرة الداخلية لبايدن، وأبرزهم السناتور السابق كريس دود، بأنها ستكون شريكاً في البيت الأبيض، بدلاً من أن تكون منافساً على السلطة.
وفي الشهر الماضي، وبعد خطاب ألقاه في ولاية ديلاوير، التقط مصور لوكالة أسوشيتد برس ملاحظات مكتوبة بخط اليد أدلى بها بايدن حول ترشيح هاريس لمنصب نائب الرئيس. وتصدرت القائمة عبارة "لا تحمل ضغينة"، ويبدو أن بايدن لم ينس بعد ما حدث معه خلال الانتخابات التمهيدية.

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السيناتور كامالا هاريس إفريقية الأصل نائبة لبايدن في انتخابات الرئاسة الأميركية السيناتور كامالا هاريس إفريقية الأصل نائبة لبايدن في انتخابات الرئاسة الأميركية



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