انتحار فتاة من الدور العاشر بعد ساعات من حفل زفافها

تفاجأت اسرة لويس في الساعات الأولى من صباح اليوم التالي لحفل الزفاف أن الشرطة تحقق في قضية إنتحار ابنتهم .و قالت صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن تحريات الشرطة اثبتت أن العروس تعرضت لصدمة كهربائية شديدة قبل أن تقفز من الشرفة وأصيبت بإنهيار عصبي حاد أدى إلى إنتحارها بعد ساعات الأول من حفل زواجها.

واكد الشهود ، أنهم سمعوا صوت صراخ و في الغالب نشب خلاف بين العريس و زوجته في الساعات الأولى من الزواج و اختفى الصراخ فجأة .وفي ساعات الفجر الأولى تفاجئ أحد الجيران بجثة العروس ملقاه من الدور العاشر ، و الدماء تكسو وجهها و ملابسها ، فقاموا بطلب الإسعاف على الفور على أمل إنقاذها .المثير في الأمر أن الشرطة اكتشفت أن الزوج كان نائما بينما يحاول الجيران إسعاف زوجته ، وبعد استيقاظه لم يحرك ساكنا و كأن خبر إنتحارها لا يمثل له أي شئ .