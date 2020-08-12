الأمير هاري وميغان ماركل يصرفان مربية ابنهما بعد يوم واحد من تولي عملها

كشف كتاب صدر مؤخرًا عن العائلة الملكية البريطانية أن الأمير هاري حفيد الملكة إليزابيث الثانية وزوجته الممثلة الأميركية ميغان ماركل صرفا مربية طفلهما "أرشي" بعد يوم واحد من تولي عملها، فأثر ذلك على تعاملهما مع المربية الثانية، ووفقا للكتاب الذي نشرت أجزاء منه صحيفة "ميرور" البريطانية الثلاثاء، فإن هاري وميغان قررا صرف المربية؛ لأنها لم تكن "محترفة ومسؤولة كفاية" وذلك في الليلة الثانية بعد تسلمها الوظيفة أثناء وجودهما في منزلهما بلندن.

وأشار الكتاب من تأليف مؤرخي العائلة الملكية البريطانية أوميد سكوبي وكارولين دوراند إلى أن هاري وميغان رفضا أية مساعدة في تربية طفلهما في بادئ الأمر إلا أنهما غيرا رأيهما بعد عودة دوريا والدة ميغان لمنزلها في الولايات المتحدة.

ونقلت الصحيفة عن الكتاب قوله:"كان للزوجين تجربة قاسية مع المربية الأولى ولم يكونا سعيدين بسلوكها وهو ما أثّر أيضا في حكمهما وثقتهما بالمربية الثانية.. وبعد مرور ليلة واحدة فقط اضطر هاري وزوجته لصرف المربية؛ لأنهما وجدا أنها لم تكن محترفة ومسؤولة كفاية.. وعلى الرغم من تلك التجربة إلا أنهما قررا توظيف مربية ثانية."

وأضاف الكتاب:"رغم أن المربية الثانية كانت جيدة وأدت عملها بطريقة حسنة إلا أن هاري وميغان ظلا يشعران بقلق تجاهها بسبب تجربتهما مع المربية الأولى.. والحقيقة أن كليهما لم يستطيعا الاستراخاء والنوم خلال الليل من دون الذهاب مرارا لغرفة آرشي للتأكد أنه بخير."

وكشف الكتاب أن هاري وزوجته قررا بعد أسابيع قليلة صرف المربية الثانية وتبادل المناوبة بينهما لزيارة غرفة آرشي أثناء نومه في الليل، موضحًا أنهما مع ذلك قررا لاحقا أنهما بحاجة لمساعدة وقاما بتوظيف مربية ثالثة للاعتناء بآرشي خلال النهار فقط دون قضاء الليل في منزلهما.

وقال الكتاب:"اتفق هاري وميغان على ضرورة عدم ملء منزلهما بالموظفين بعد أن رأى هاري منزل شقيقه الأمير وليام والذي كان يوجد به مربية وموظفون آخرون... قرر هاري أنه لا يريد الشيء نفسه لأسرته وأحب هو وميغان فكرة قضاء الليل في منزلهما وحدهما مع آرشي من دون وجود مربية أو أي موظف آخر."