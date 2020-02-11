مصرية تبدع فى تصميم مجسمات طعام متناهية الصغر بالصلصال

المطبخ عالم كبير يحمل الكثير من المفاجآت، فلا يقتصر هذا الجزء من المنزل على كونه مكانا مخصصا لتحضير الطعام والوجبات اليومية لأفراد الأسرة، بل يمكن أن يخرج منه لمسات فنية رائعة أبعد من الخيال، وهذا ما فعلته الفتاة المصرية عزة عاطف، التى أبحرت بخيالها الواسع وأدواتها البسيطة لتصنع عالمها الخاص من وحى مطبخها، ولكن على هيئة مجسمات متناهية الصغر.

الفتاة الثلاثينية التى تعيش بمحافظة الإسكندية، انطلقت فى تنفيذ ابداعاتها بتصميم مجسمات لوجبات طعام متنوعة باستخدام الصلصال الحرارى، والتى تتميز بكونها صغيرة جدًا بحيث يصل حجم جميع وجباتها إلى نفس حجم الجنيه المصرى المعدنى، وتتفاعل عزة باستمرار مع متابعى صفحاتها على السوشيال ميديا، حيث تعرض عليهم صور تصميماتها الرائعة التى تنال إعجابهم بصورة كبيرة.



ومن بين الوجبات التى أعدتها السيدة السكندرية، الفراخ والملوخية وأطباق الأرز بالكبدة والكشرى، وجميعها بنفس الحجم الدقيق جدًا بما لا يتجاوز حجم الجنيه المعدنى، وعادة ما تلتقط عزة الصور لتصميماتها بجانب جنيه معدنى لتوضح الحجم المتناهى الصغر لها وتقاربها من حجم الجنيه، كذلك أبدعت فى تصميم طاجن البامية والمحشى وفخذه لحم ضانى وسندوتشات الفول والطعمية، وغيرها من الوجبات الشرقية الشهية، مثل: الأرز الأبيض والأرز بالمكسرات، والحمام، والمخللات، والفطير المشلتت والعسل الأسود وعسل النحل والجبنة القديمة والخبز، والأسماك المملحة كالفسيخ والبصل.