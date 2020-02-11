مصرية تبدع فى تصميم مجسمات طعام متناهية الصغر بالصلصال
آخر تحديث GMT02:11:15
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » نساء عاجل

مصرية تبدع فى تصميم مجسمات طعام متناهية الصغر بالصلصال

العرب اليوم -

العرب اليوم - مصرية تبدع فى تصميم مجسمات طعام متناهية الصغر بالصلصال

مصرية تبدع فى تصميم مجسمات طعام متناهية الصغر بالصلصال
القاهرة - العرب اليوم

المطبخ عالم كبير يحمل الكثير من المفاجآت، فلا يقتصر هذا الجزء من المنزل على كونه مكانا مخصصا لتحضير الطعام والوجبات اليومية لأفراد الأسرة، بل يمكن أن يخرج منه لمسات فنية رائعة أبعد من الخيال، وهذا ما فعلته الفتاة المصرية عزة عاطف، التى أبحرت بخيالها الواسع وأدواتها البسيطة لتصنع عالمها الخاص من وحى مطبخها، ولكن على هيئة مجسمات متناهية الصغر.

الفتاة الثلاثينية التى تعيش بمحافظة الإسكندية، انطلقت فى تنفيذ ابداعاتها بتصميم مجسمات لوجبات طعام متنوعة باستخدام الصلصال الحرارى، والتى تتميز بكونها صغيرة جدًا بحيث يصل حجم جميع وجباتها إلى نفس حجم الجنيه المصرى المعدنى، وتتفاعل عزة باستمرار مع متابعى صفحاتها على السوشيال ميديا، حيث تعرض عليهم صور تصميماتها الرائعة التى تنال إعجابهم بصورة كبيرة.


ومن بين الوجبات التى أعدتها السيدة السكندرية، الفراخ والملوخية وأطباق الأرز بالكبدة والكشرى، وجميعها بنفس الحجم الدقيق جدًا بما لا يتجاوز حجم الجنيه المعدنى، وعادة ما تلتقط عزة الصور لتصميماتها بجانب جنيه معدنى لتوضح الحجم المتناهى الصغر لها وتقاربها من حجم الجنيه، كذلك أبدعت فى تصميم طاجن البامية والمحشى وفخذه لحم ضانى وسندوتشات الفول والطعمية، وغيرها من الوجبات الشرقية الشهية، مثل: الأرز الأبيض والأرز بالمكسرات، والحمام، والمخللات، والفطير المشلتت والعسل الأسود وعسل النحل والجبنة القديمة والخبز، والأسماك المملحة كالفسيخ والبصل.

نساء عاجل
arabstoday

أخبار ذات صلة

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

مصرية تبدع فى تصميم مجسمات طعام متناهية الصغر بالصلصال مصرية تبدع فى تصميم مجسمات طعام متناهية الصغر بالصلصال



أخبار ذات صلة

GMT 09:11 2020 الجمعة ,31 كانون الثاني / يناير

600 مليون دولار ثروة الأرملة الأشهر في عالم الرياضة
العرب اليوم - 600 مليون دولار ثروة الأرملة الأشهر في عالم الرياضة

GMT 18:30 2020 الخميس ,30 كانون الثاني / يناير

الشرطة الروسية تعتقل فتاة هددت بتفجير طائرة
العرب اليوم - الشرطة الروسية تعتقل فتاة هددت بتفجير طائرة

GMT 11:59 2020 الثلاثاء ,28 كانون الثاني / يناير

وفاة امرأة في مسابقة لتناول الحلوى بأستراليا
العرب اليوم - وفاة امرأة في مسابقة لتناول الحلوى بأستراليا

GMT 16:26 2020 الخميس ,23 كانون الثاني / يناير

مشروع قانون "زواج الفتاة من مغتصبها" يثير الغضب في تركيا
العرب اليوم - مشروع قانون "زواج الفتاة من مغتصبها" يثير الغضب في تركيا

GMT 10:17 2020 الجمعة ,17 كانون الثاني / يناير

روسيا تكشف عن "جريمة نيجيرية" في مونديال 2018
العرب اليوم - روسيا تكشف عن "جريمة نيجيرية" في مونديال 2018

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

يعد الحدث الأكثر ترقبًا حيث الاهتمام بمتابعة أزياء المشاهير

إطلالات النجوم على السجّادة الحمراء في حفل الأوسكار

واشنطن - العرب اليوم

يعد حفل توزيع جوائز الأوسكار الحدث الأكثر ترقبا في السنة حيث يهتم الكثيرون بمتابعة أزياء النجوم وإطلالاتهم على السجادة الحمراء بقدر اهتمامهم بالفائزين بأبرز الجوائز.وقد اختتمت فعاليات حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ 92، على مسرح دولبي في مدينة لوس أنجلوس الأميركية، وشهد حضور نخبة من المشاهير بإطلالات راقية وجميلة وأخرى كلاسيكية، وعلى الرغم من أن العديد من اتجاهات الموضة الأكثر جرأة لهذا العام (كألوان النيون من البرتقالي والأخضر) لم تشق طريقها إلى السجادة الحمراء، إلا أن عددا من النجمات تألقن بقطع ذات أكمام منتفخة وبعضهم روج لموضوع الاستدامة. مارغوت روبي استطاعت النجمة خطف الأنظار بفستانها الفينتاج الحريري من "شانيل" والذي صدر عام 1994 تميز بأكمام منفصلة تماما عن الفستان وأكتاف مكشوفة. ساندرا أوه تألقت الممثلة ...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 02:43 2020 الثلاثاء ,11 شباط / فبراير

عرض أزياء توم فورد الفخم لخريف 2020 بحضور أبرز مشاهير هوليوود
العرب اليوم - عرض أزياء توم فورد الفخم لخريف 2020 بحضور أبرز مشاهير هوليوود

GMT 04:42 2020 الثلاثاء ,11 شباط / فبراير

"جيس" وجهة جديدة لعشاق المغامرات في رأس الخيمة
العرب اليوم - "جيس" وجهة جديدة لعشاق المغامرات في رأس الخيمة

GMT 03:39 2020 الثلاثاء ,11 شباط / فبراير

ديكورات غرف نوم من وحي أجمل غرف الفنادق الفخمة حول العالم
العرب اليوم - ديكورات غرف نوم من وحي أجمل غرف الفنادق الفخمة حول العالم

GMT 02:30 2020 الثلاثاء ,11 شباط / فبراير

ترامب يدرج روسيا والصين في قائمة التهديدات الأساسية لأميركا
العرب اليوم - ترامب يدرج روسيا والصين في قائمة التهديدات الأساسية لأميركا

GMT 03:55 2020 الثلاثاء ,11 شباط / فبراير

فجر السعيد ترد مباشرة على طبيبها بشأن عملية تكميم فاشلة وراء مرضها
العرب اليوم - فجر السعيد ترد مباشرة على طبيبها بشأن عملية تكميم فاشلة وراء مرضها

GMT 02:39 2020 الثلاثاء ,11 شباط / فبراير

الكاميرا تلتقط سيّدة صينية تنشر العدوى متعمدة بين جيرانها
العرب اليوم - الكاميرا تلتقط سيّدة صينية تنشر العدوى متعمدة بين جيرانها

GMT 04:05 2020 الإثنين ,10 شباط / فبراير

"زلاف الرملية" قبلة السياحة الأوروبية في الصحراء الليبية
العرب اليوم - "زلاف الرملية" قبلة السياحة الأوروبية في الصحراء الليبية

GMT 02:20 2020 الإثنين ,10 شباط / فبراير

6 لمسات رومانسية لتغيير ديكور غرفة نومك فى شهر الحب بأقل التكاليف
العرب اليوم - 6 لمسات رومانسية لتغيير ديكور غرفة نومك فى شهر الحب بأقل التكاليف

GMT 04:29 2020 الإثنين ,10 شباط / فبراير

روسيا تؤكد عدم معارضتها للصين بمحادثات الحد من الصواريخ المتوسطة وقصيرة
العرب اليوم - روسيا تؤكد عدم معارضتها للصين بمحادثات الحد من الصواريخ المتوسطة وقصيرة

GMT 09:56 2020 الإثنين ,10 شباط / فبراير

صورة ترامب "الغريبة" على "تويتر" تُثير موجة سخرية جديدة على مواقع التواصل
العرب اليوم - صورة ترامب "الغريبة" على "تويتر" تُثير موجة سخرية جديدة على مواقع التواصل

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 02:32 2016 الثلاثاء ,12 إبريل / نيسان

تعرفي على موعد نزول الدورة بعد ترك حبوب منع الحمل
العرب اليوم - تعرفي على موعد نزول الدورة بعد ترك حبوب منع الحمل

GMT 22:11 2014 الثلاثاء ,23 أيلول / سبتمبر

درجات اللون الرمادي الأفضل والأجمل لمعظم الغرف
العرب اليوم - درجات اللون الرمادي الأفضل والأجمل لمعظم الغرف

GMT 19:21 2018 الثلاثاء ,25 كانون الأول / ديسمبر

لماذا يحب الرجل المرأة القوية في الفراش التى تقود العلاقة الحميمة
العرب اليوم - لماذا يحب الرجل المرأة القوية في الفراش التى تقود العلاقة الحميمة

GMT 21:31 2018 السبت ,29 أيلول / سبتمبر

تعرف على حقيقة الشعور بالتبول أثناء الجُماع
العرب اليوم - تعرف على حقيقة الشعور بالتبول أثناء الجُماع

GMT 07:11 2019 الثلاثاء ,12 شباط / فبراير

لبنى أحمد تكشف علامات وجود "الملائكة" في المنزل
العرب اليوم - لبنى أحمد تكشف علامات وجود "الملائكة" في المنزل

GMT 01:05 2017 الثلاثاء ,25 إبريل / نيسان

تضخيم الأعضاء الذكرية للدلافين للمحة أعمق عن حياتهم الجنسية
العرب اليوم - تضخيم الأعضاء الذكرية للدلافين للمحة أعمق عن حياتهم الجنسية

GMT 03:23 2019 الثلاثاء ,06 آب / أغسطس

سما المصري تنشر على إنستغرام" صور وفيديوهات من زيارتها الأخيرة إلى هولندا
العرب اليوم - سما المصري تنشر على إنستغرام" صور وفيديوهات من زيارتها الأخيرة إلى هولندا

GMT 18:56 2017 الجمعة ,08 كانون الأول / ديسمبر

التقبيل والإغراء من علامات استمتاع الزوج بالعلاقة الحميمية
العرب اليوم - التقبيل والإغراء من علامات استمتاع الزوج بالعلاقة الحميمية

GMT 21:38 2017 الأحد ,16 تموز / يوليو

ليلى علوي تعود للدراما من جديد في رمضان 2018
العرب اليوم - ليلى علوي تعود للدراما من جديد في رمضان 2018

GMT 15:25 2018 الجمعة ,14 كانون الأول / ديسمبر

سيارة "بايك M60" الجديدة ستنطلق بالسوق المصري
العرب اليوم - سيارة "بايك M60" الجديدة ستنطلق بالسوق المصري

GMT 02:20 2019 الثلاثاء ,29 كانون الثاني / يناير

ليدي غاغا أنيقة خلال حفلة "SAG 2019"
العرب اليوم - ليدي غاغا أنيقة خلال حفلة "SAG 2019"

GMT 06:07 2018 الأحد ,02 أيلول / سبتمبر

5 أسباب تؤدي إلى تقطيع السيارة عند الضغط على دواسة البنزين
العرب اليوم - 5 أسباب تؤدي إلى تقطيع السيارة عند الضغط على دواسة البنزين

GMT 06:36 2019 الإثنين ,08 إبريل / نيسان

المرأة "برج الحمل" تتمتع بشهوة جنسية قوية تسيطر عليها
العرب اليوم - المرأة "برج الحمل" تتمتع بشهوة جنسية قوية تسيطر عليها

GMT 23:42 2017 الإثنين ,06 تشرين الثاني / نوفمبر

مطاعم " تاج محل " في الجزائر تشتهر بتقديم 60 طبقا هنديا
العرب اليوم - مطاعم " تاج محل " في الجزائر تشتهر بتقديم 60 طبقا هنديا

GMT 09:58 2019 الثلاثاء ,16 إبريل / نيسان

رئيس بايرن ميونخ هوينيس يؤكد إعجابه بالنجم الفرنسي كيليان مبابي
العرب اليوم - رئيس بايرن ميونخ هوينيس يؤكد إعجابه بالنجم الفرنسي كيليان مبابي

GMT 05:13 2017 الأربعاء ,11 كانون الثاني / يناير

قرد ذكر يحاول ممارسة الجنس مع سيكا الغزلان في اليابان
العرب اليوم - قرد ذكر يحاول ممارسة الجنس مع سيكا الغزلان في اليابان

GMT 01:07 2017 الخميس ,05 تشرين الأول / أكتوبر

د. ديالا نجار تعطيك نصائح تجعلك أكثر ثقة بنفسك
العرب اليوم - د. ديالا نجار تعطيك نصائح تجعلك أكثر ثقة بنفسك

GMT 01:41 2018 الأربعاء ,14 تشرين الثاني / نوفمبر

غادة إبراهيم تكشف عن تصميم عرائس المولد النبوي بالفوم الملون
العرب اليوم - غادة إبراهيم تكشف عن تصميم عرائس المولد النبوي بالفوم الملون

GMT 00:10 2017 الإثنين ,07 آب / أغسطس

أحمد العيسى يشكل لجنة للتحقيق في التعاقد مع أستاذة لبنانية
العرب اليوم - أحمد العيسى يشكل لجنة للتحقيق في التعاقد مع أستاذة لبنانية

GMT 22:42 2017 الخميس ,20 تموز / يوليو

غرف النوم الجديدة تتميز بألوان هادئة ورائعة تجذب الأنظار
العرب اليوم - غرف النوم الجديدة تتميز بألوان هادئة ورائعة تجذب الأنظار

GMT 02:36 2018 الأحد ,07 كانون الثاني / يناير

المذيعة سماح عبد الرحمن تكشف عن عشقها للإعلام
العرب اليوم - المذيعة سماح عبد الرحمن تكشف عن عشقها للإعلام

GMT 03:18 2017 الإثنين ,24 تموز / يوليو

أفكار لزيادة المساحة تحت الدرج الداخلي لمنزلك
العرب اليوم - أفكار لزيادة المساحة تحت الدرج الداخلي لمنزلك

GMT 01:20 2019 الأربعاء ,18 أيلول / سبتمبر

الهواري تؤكد أن هناك فوائد لزراعة شعر اللحية للرجال
العرب اليوم - الهواري تؤكد أن هناك فوائد لزراعة شعر اللحية للرجال

GMT 21:44 2018 الخميس ,12 إبريل / نيسان

خطوات ترتيب المطبخ وتنظيمه بشكل أنيق
العرب اليوم - خطوات ترتيب المطبخ وتنظيمه بشكل أنيق

GMT 09:43 2018 الإثنين ,01 كانون الثاني / يناير

تعرف على أسباب هروب المرأه من فراش الزوجية
العرب اليوم - تعرف على أسباب هروب المرأه من فراش الزوجية

GMT 11:37 2017 الجمعة ,07 إبريل / نيسان

"توزر" تعدّ من أجمل المناطق التي ساهمت في نجاح السياحة الصحراوية
العرب اليوم - "توزر" تعدّ من أجمل المناطق التي ساهمت في نجاح السياحة الصحراوية

GMT 12:55 2019 الأربعاء ,12 حزيران / يونيو

رواد "ناسا" يتدربون "تحت الماء" استعدادًا للرحلات المستقبلية إلى القمر
العرب اليوم - رواد "ناسا" يتدربون "تحت الماء" استعدادًا للرحلات المستقبلية إلى القمر

GMT 06:07 2019 الأحد ,24 شباط / فبراير

أهمّ مميَّزات سيارة تويوتا "كورولا هايبرد" الجديدة كليًّا
العرب اليوم - أهمّ مميَّزات سيارة تويوتا "كورولا هايبرد" الجديدة كليًّا
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2019 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2019 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab