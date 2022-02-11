61 وفاة وأكثر من 2000 إصابة بكورونا في مصر

سجلت وزارة الصحة المصرية مساء الجمعة 61 وفاة وأكثر من 2000 إصابة جديدة بفيروس كورونا وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة حسام عبد الغفار بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 2179 ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 450676 وذكر عبد الغفار أن وزارة الصحة رصدت خلال اليوم الماضي 61 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 23233 شخصا كما أفاد بخروج 2121 شخصا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، ليبلغ عدد المتعافين 384158 شخصا.