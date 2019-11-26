الطب البديل عالج السرطان والقلب بتناول البروكلى
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الطب البديل عالج السرطان والقلب بتناول البروكلى

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العرب اليوم - الطب البديل عالج السرطان والقلب بتناول البروكلى

البروكلى
القاهرة - العرب اليوم

البروكلى من الخضراوات الخضراء التى تحتوى على المزيد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم ، كما يستخدم فى الطب البديل كنوع من العلاجات الطبيعية للجسم فى بعض الأمراض بديلا للعلاجات الدوائية،  ووفقا لموقع " only my health " الطبى فإن فوائد البروكلى تشمل علاج الكثير من الأمراض منها :

1-الوقاية من السرطان
يشارك البروكلى فى مكافحة السرطان وخصائص تعزيز المناعة، كما يحتوى على الخصائص التى تستنزف هرمون الاستروجين الذى عادة ما تسبب السرطان فى الجسم ، وتبين البحوث أن البروكلى مناسب لمنع سرطان الثدى والرحم.

2- خفض الكولسترول
البروكلى يساعد على تقليل الكوليسترول من الجسم، وذلك لأن الألياف الذى يحتوى عليها تساعد على ربط الأحماض الصفراوية فى الجهاز الهضمى، وهذا يجعل إفراز الكوليسترول من الجسم سهل، ووفقا لبحث أجراه معهد بحوث الأغذية، فإن مجموعة معينة من البروكلى يمكن أن تساعد فى خفض مستويات الكولسترول فى الدم بنسبة 6 فى المائة.

3- الحد من الالتهاب
 البروكلى يحتوى على كميات كبيرة من الأحماض الدهنية أوميجا 3، والتى هى معروفة باسم المضادة للالتهابات، والبروكلى يمكن أيضا مساعدة الناس الذين يعانون من التهاب المفاصل.

4- مضادات الأكسدة القوية
يحتوى البروكلى على مضادات الأكسدة التى يمكن أن تساعد الجسم على إعادة تدوير فيتامين C بكفاءة.

5- صحة العظام
 البروكلى يحتوى على مستويات عالية من كل من الكالسيوم وفيتامين ك، وكلاهما مهم لصحة العظام والوقاية من هشاشة العظام، جنبا إلى جنب مع الكالسيوم، ويحتوى أيضا على العناصر الغذائية الأخرى مثل المغنيسيوم والزنك والفوسفور، والبروكلى مناسبة للغاية للأطفال، المسنين والمرضعات.

6- صحة القلب
 البروكلى هو عظيم لصحة القلب لأنه يحتوى على الألياف والأحماض الدهنية والفيتامينات التى تساعد على تنظيم ضغط الدم فى الجسم، وهذا يساعد أيضا فى الحد من الكوليسترول السيئ، وبالتالى يؤدى إلى قلب صحى، البروكلى يساعد على حماية الأوعية الدموية من الإضرار.

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الطب البديل عالج السرطان والقلب بتناول البروكلى الطب البديل عالج السرطان والقلب بتناول البروكلى



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