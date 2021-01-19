البرازيل تسجل 1192 وفاة جديدة بكورونا

سجلت البرازيل 1192 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليبلغ إجمالي الوفيات فيها 211491. وأشارت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، إلى بلوغ حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس منذ ظهور الجائحة إلى 8573864 بعد تسجيل 62094 حالةً.