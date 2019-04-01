الكوليرا تخطف طبيبا يمنيا كان يعالج المصابين بها

قضت الكوليرا على الطبيب اليمني محمد عبد المغني بعد أسبوعين من وصفه لزيادة انتشار الوباء الذي كان يعالج المصابين به في اليمن، بأنه "كارثي".

وعمل عبد المغني في مركز مؤقت لعلاج حالات الإسهال في فناء مستشفى بصنعاء يستقبل ما بين 120 و250 حالة حادة كل يوم، وقال لرويترز قبل وفاته، "نحن نعمل بأقصى طاقتنا".