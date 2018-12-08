تناول الأسبرين يقلّل من مخاطر الإصابة بسرطان الكبد

أكدت دراسة طبية حديثة أنّ تناول الأسبرين بصورة يومية يقلّل من مخاطر الإصابة بسرطان الكبد بين الأشخاص المصابين بعدوى إلتهاب الكبد الوبائي "ب"، حيث يهاجم فيروس الكبد الوبائي "ب" الكبد، ويمكن أن يسبب تليّف وسرطان الكبد، وكانت عدة أبحاث سابقة قد أشارت إلى أنّ جرعات منخفضة من الأسبرين كعلاج يومي قد تمنع السرطان، لكن هناك القليل من الأدلة السريرية على ما إذا كان الاستخدام العادي للأسبرين يمكن أن يمنع سرطان الكبد لدى الأشخاص الذين يعانون من إلتهاب الكبد الوبائي "ب".

وقام الباحثون في جامعة "واشنطن" الأميركية، في هذه الدراسة، بتحليل البيانات بين حوالي 205.000 مرضى مصابين بإلتهاب الكبد الوبائي المزمن "ب"، ووجدوا أنّ أولئك الذين يأخذون الأسبرين بصورة يومية، كانوا أقل عرضة لتطور سرطان الكبد على مدى خمس أعوام، مقارنة بأولئك الذين لم يأخذوا جرعات الأسبرين.

يشار إلى أنّ "الجمعية الأميركية لأمراض الكبد" كشفت أنّ هناك حوالي 240 مليون شخص يعانون من أمراض الـتهاب الكبد الوبائي المزمن "ب" في جميع أنحاء العالم.