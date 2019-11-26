اكتشفي فوائد حبوب الكينوا المذهلة على الصحة بشكل كبير

يعد أهم ما يميز حبوب الكينوا اللذيذة هي أنها تساعد على إدرار الحليب لدى الأم المرضعة، فكل أم تعاني من مشكلة قلة إفراز الحليب لديها، عليها أن تتناول حبوب الكينوا كعلاج طبيعي وآمن لهذه المشكلة، ويحدث نقص إدرار الحليب لدى المرأة نتيجة وجود خلل في نظام الغذاء لديها، لذلك، عليها بتعويض هذا النقص الغذائي، من خلال تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية والمعادن الهامة، التي تحافظ على توازن الغذاء الصحي لديها، كحبوب الكينوا مثلًا.

وتبين أن حبوب الكينوا تعتبر من المغذيات الرئيسية للأمهات، نظرًا لاحتوائها على المواد المضادة للأكسدة، وتحتوي أيضًا على مستويات عالية من المغنيسيوم، اللايسين، الفوسفور، الكالسيوم، المنغنيز، الحديد، والبوتاسيوم التي تحفز من إنتاج الثدي للحليب.

ومن الفوائد المذهلة أيضًا التي تتمتع بها حبوب الكينوا، هي أنها تساعد على إدارة حياة أفضل بالنسبة لمرضى السكري، وتعد حبوب الكينوا أفضل صديق لمريضة السكري، لذلك يجب عليها أن تضيف حبوب الكينوا إلى حميتها الغذائية، نظرًا لدورها الفعال في التحكم بمستوى السكر والحد من ارتفاعه في الدم، إذ تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية والكثير من البروتينات التي تساهم في علاج ارتفاع السكر وتخفيف مخاطر هذا المرض، كما تقي من الإصابة بمضاعفات مرض السكري، وتحمي من زيادة حدة المرض بشكل كبير.

ولكل من تعاني من مشكلة حساسية القمح أو ما يسمى بمرض سيلياك، عليها أن تناول حبوب الكينوا الرائعة، وتعتبر هذه الحبوب من البدائل الصحية للأشخاص الذين لديهم حساسية من الجلوتين الموجود في القمح، ويمكنك استبدال الأرز، بالقمح الموجود في الكينوا والذي لا يحتوي على جلوتين أو نشويات في مقابل نسبة كبيرة من البروتينات، وسعرات حرارية منخفضة، ويمكنكِ سلقها حتى تذوب، ثم حضريها كعصيدة شهيّة بإضافة زيت الزيتون، عصير الليمون والبهارات إليها وتناوليها

كوجبة كاملة

من أروع الفوائد الصحية التي تقوم بها حبوب الكينوا، هي أنها تساعد على إنقاص الوزن والتخلص من الكيلوغرامات الزائدة، إذ تعتبر السلاح الخارق لفقدان الوزن والحد من الإصابة بالسمنة المفرطة، حيث أنها من أهم المصادر الغنية بالألياف الغذائية، وتساهم أيضًا في تعزيز عملية الهضم، وزيادة معدلات الحرق في الجسم، كما تساعد الكينوا على حرق المزيد من السعرات الحرارية أثناء عملية الهضم وتخلص الجسم من الكربوهيدرات والدهون التي تتراكم في مناطق المتعددة، وأيضًا على استقرار وثبات مستويات السكر في الجسم، نظرًا لاحتواءها على البروتين الذي يحتاج طاقة أكثر لتكسير وهضم مكوناته أثناء عملية حرق الدهون.

وتعمل حبوب الكينوا بشكل فعال على تنقية الدم من السموم التي تفتح الأبواب لاختراق المزيد من الأمراض الصحية للجسم، تؤثر السموم المتراكمة على أعضاء الجسم مما تجعله أكثر عرضة للإصابة بالأمراض مثل الالتهاب الكبدي والفشل الكلوي ومشاكل الجهاز الهضمي وغيرها. لذلك، لا تستغني عن تناول حبوب الكينوا وأدرجيها إلى نظامك الغذائي بشكل مستمر للتخلص من السموم بشكل نهائي من الجسم.

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