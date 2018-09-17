استخدام بودرة الشعير فى المأكولات بدلا من السكر

لجأت عدة مصانع للأغذية في سويسرا وفرنسا إلى استخدام بودرة الشعير، التي أطلق عليها اسم (لاستيفيا) بدلا من سكر القصب أو السكروز، حسبما أعلن الباحثون السويسريين فى جامعة لوزان.
واقترح الباحثون السويسريون استخدام بودرة الألياف الصلبة المعروفة باسم (جلوكوتين بيتا)، المستخلصة من (الشعير) الذي يحتوى على كميات كبيرة من خليوز، وهي المادة الموجودة في الجزء الأساسي من جدار خلايا النبات، والتي تتحول إلى (جلوكوتين بيتا)، وهو مفيد للصحة، بل ويعمل على تخفيض نسبة الكولسترول والسكر في الدم، والتي تفيد الجرثومة المعوية وتقلل من مخاطر أمراض القلب.
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جذبت كيت موس، الأنظار خلال مشاركتها في حدث "MatchesFashion" الأبرز في الموضة، المقام في كارلوس بليس، مايفير، في لندن. وبدت أسطورة عالم الموضة، ذات الـ44 عامًا ، أنيقة وجذابة في فستان قصير باللونين الأبيض والأسود، وانتعلت زوجًا من الأحذية السوداء ذات كعبًا عاليًا، بالإضافة إلى مجموعة من المجوهرات الماسية وحملت حقيبة يد ذهبية اللون. وأكملت موس إطلالتها بالمكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة النيوود، وصففت شعرها الأشقر لينسدل بطبيعته أسفل ظهرها وكتفيها. وظهرت عارضة الأزياء الشهيرة في حالة معنوية جيدة أثناء خروجها من كارلوس بلاس ، حاملة صندوقًا أبيض كبيرًا. ويأتي ظهور كيت بعد أن تراجعت عن انتقادها الشهير لعالم الأزياء والذي يستهدف النساء ذوات الجسد النحيف، في وقت سابق من هذا الشهر. وكانت قد تسببت عارضة الأزياء الشهيرة، التي اعتبرت الوجه الأصلي لحركة "Heroin chic" ، في إثارة الجدل الشديد
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