استخدام بودرة الشعير فى المأكولات بدلا من السكر

لجأت عدة مصانع للأغذية في سويسرا وفرنسا إلى استخدام بودرة الشعير، التي أطلق عليها اسم (لاستيفيا) بدلا من سكر القصب أو السكروز، حسبما أعلن الباحثون السويسريين فى جامعة لوزان.

واقترح الباحثون السويسريون استخدام بودرة الألياف الصلبة المعروفة باسم (جلوكوتين بيتا)، المستخلصة من (الشعير) الذي يحتوى على كميات كبيرة من خليوز، وهي المادة الموجودة في الجزء الأساسي من جدار خلايا النبات، والتي تتحول إلى (جلوكوتين بيتا)، وهو مفيد للصحة، بل ويعمل على تخفيض نسبة الكولسترول والسكر في الدم، والتي تفيد الجرثومة المعوية وتقلل من مخاطر أمراض القلب.